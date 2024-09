Dudu vira última opção e 'dá a vida' para reconquistar lugar no Palmeiras

Um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, Dudu caminha para terminar o ano de 2024 como a última opção do lado esquerdo do ataque do time de Abel Ferreira. Mas quer reconquistar seu lugar.



O QUE ACONTECEU

Felipe Anderson é o titular absoluto da posição, Rômulo passou a ganhar oportunidades vindo do banco, e Dudu foi para o fim da fila após o técnico português anunciar que ele passaria por um processo de recondicionamento físico. Dudu voltou a ser relacionado contra o Athletico-PR, no dia 1º de setembro, mas não jogou um minuto sequer -Felipe atuou os 90 minutos.



"Dudu está dando a vida para reconquistar seu lugar no Palmeiras". A reportagem ouviu essa frase de mais de uma fonte que acompanha o dia a dia do camisa 7 na Academia de Futebol.

O jogador é elogiado por profissionais da preparação física do clube pela dedicação em dois períodos e até em dias de folga do elenco palmeirense.



Presença de Dudu no time só depende de Abel Ferreira. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras liberou Dudu em maio para retornar às atividades e sua ausência é uma opção do treinador -que ressaltou a importância do jogador readquirir ritmo de jogo, mas que ainda não deu oportunidades ao camisa 7 após um mês fora dos relacionados. Ele não entra em campo desde o dia 4 de agosto, em jogo contra o Internacional.

Queda de braço com a diretoria só prejudicou volta de Dudu. Leila Pereira ficou furiosa com o pedido de Dudu para deixar o clube. A mandatária entendeu que foi uma forma do jogador e seus representantes encontraram para tirar vantagem do Palmeiras para uma nova renovação contratual.



Contrato de Dudu mantém esperança ao jogador de uma continuidade no Palmeiras. O jogador de 32 anos tem chances de ter seu contrato renovado automaticamente por mais um ano se atuar em 50% dos jogos do Palmeiras no ano que vem -o vínculo vai até 31 de dezembro de 2025. Em 2024, o Alviverde fechará a temporada com 67 partidas, ou seja, nesse cenário Dudu precisaria jogar em 33,5 jogos- levando em conta que ano que vem o Palmeiras tem a disputa do Super Mundial de Clubes.

Torcedor do Palmeiras perdoou Dudu por negociação frustrada com o Cruzeiro, mas viveu anticlímax com atuações do jogador. Desde que voltou a ser relacionado no Palmeiras após a grave lesão no joelho, Dudu recebeu apoio incondicional da torcida mesmo após a notícia de que pediu para deixar o Alviverde.



Ele teve o nome gritado no Allianz Parque em diversos jogos, Abel atendeu aos pedidos da arquibancada para vê-lo em campo, mas o camisa 7 não conseguiu transformar essa atmosfera em boas atuações: são 10 partidas em 2024, com 296 minutos (pouco mais de três partidas inteiras).

A SAGA DE DUDU EM 2024



Dudu foi anunciado pelo Cruzeiro no dia 15 de junho. Horas depois, desistiu de sair do Palmeiras.

O jogador disse que viveu dias "angustiantes" e admitiu que ficou "balançado" com a proposta do Cruzeiro, que ofereceu um contrato de quatro anos e salário superior ao que recebe no Palmeiras.



Dudu agradeceu ao time mineiro pelo carinho, mas afirmou que "não era hora" de deixar o Palmeiras. Ele ainda falou que poderia seguir construindo sua história no Alviverde.



O atacante chegou ao Palmeiras em 2015 como um símbolo da reconstrução da equipe. São 12 títulos conquistados, 453 jogos e 88 gols marcados.



Os títulos são: Copa do Brasil (2015), do Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), da Libertadores (2020 e 2021), do Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).