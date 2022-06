'É um resultado que vai ser importante lá na frente' para o Londrina EC, afirma Adilson Batista

O resultado não era o que o torcedor esperava, mas o Londrina se mantém invicto no estádio do Café. Apesar de o 1 a 1 diante do Tombense ter freado a reação do LEC na Série B, foi valorizado pelo técnico Adilson Batista, em razão das circunstâncias da partida, disputada na noite de terça-feira.

O confronto foi a sexta partida do Tubarão em casa. Agora são três vitórias e três empates. E a invencibilidade esteve perto de cair. O Londrina saiu perdendo, teve o volante Jhonny Lucas expulso ainda no primeiro tempo e só chegou ao gol aos 46 minutos do segundo tempo, com o estreante atacante Matheus Lucas.

"Tenho que enaltecer o comportamento, a dedicação e a entrega dos jogadores", frisou Adilson. "Achei injusta a expulsão do Jhonny Lucas, que não é um jogador violento e o árbitro poderia relevar. Isso nos obrigou a rever o posicionamento no segundo tempo, mas arriscamos, incomodamos e tivemos chances para finalizar".





O empate fez o LEC cair duas posições na tabela e é agora o 14º colocado, com 12 pontos. Tem apenas um ponto a mais que o CRB, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. A equipe alagoana ainda jogaria na rodada na noite de quarta-feira contra o líder Cruzeiro, no Mineirão. O confronto foi encerrado após o fechamento desta edição. O Londrina tem um jogo a menos, no entanto, em razão do adiamento da partida diante da Chapecoense.





"Foi importante este ponto e é um resultado que vamos valorizar lá na frente", citou o treinador alviceleste. O jogo marcou a estreia do atacante Matheus Lucas, que anotou o gol alviceleste. O jogador se machucou antes do início da Série B e só agora voltou a ser relacionado.

