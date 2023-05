Edson Vieira diz que não vai conversar com gestor do Londrina EC sobre ser efetivado no cargo

Integrante da comissão técnica permanente e ex-jogador do clube, Edson Vieira certamente tem o desejo pessoal e profissional de ser o técnico efetivo do Londrina, mas não o externa publicamente. O respaldo pelas duas vitórias seguidas comandando a equipe interinamente na Série B (Ponte Preta, no Café, e Tombense, fora) não o fará pleitear o cargo em definitivo com o gestor Sérgio Malucelli.





Pelo menos foi o que garantiu o treinador na coletiva concedida depois do jogo em Muriaé, na sexta-feira à noite (19), em que o Londrina derrotou o Tombense por 2 a 0, conquistando a primeira vitória como visitante na competição.

Publicidade





Questionado pela FOLHA se já conversou com Malucelli sobre sua situação na equipe e se pretende tratar com ele acerca de uma eventual efetivação no cargo no retorno da delegação a Londrina, o interino assegurou que não. "Nada, tô tranquilo, o Sergio é o gestor da empresa. Eu quero sempre deixar um legado por onde passo e aqui não vai ser diferente. Tenho uma filosofia de trabalho principalmente enraizada na cruz. Eu estou no tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu. Se Deus abrir a porta pra seguir, eu sigo, se não, o Sérgio tem total liberdade pra trazer um treinador", respondeu o treinador.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.