Londrina EC vence o Tombense fora de casa e sobe quatro posições na tabela

O Londrina soube segurar o Tombense no primeiro tempo, e com um futebol consistente no segundo, conquistou sua segunda vitória seguida e a primeira fora de casa nesta Série B.

Com os 2 a 0 sobre o Tombense, nesta noite, em Muriaé (MG), o Tubarão salta da 12ª para a 8ª posição, com 10 pontos, situação provisória, já que a partida em Minas abriu a 7ª rodada, que será finalizada no domingo (21).

O zagueiro Gabriel, principal destaque da equipe, e o atacante Paulinho Moccelin, maior nome do elenco, marcaram os gols da vitória que além de distanciar o Londrina da zona do rebaixamento garante uma maior tranquilidade para o treinador interino Edson Vieira seguir no cargo. É o segundo triunfo seguido dele, que estreou com a goleada por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, domingo passado.





Vieira disse antes do jogo desta sexta que o Londrina não pode gostar de perder, algo que o time tinha feito nas outras três partidas disputadas como visitante na Série B. E para isso fez um jogo reativo no primeiro tempo, quando o Tombense teve o controle do jogo. Pouco acionados, Caio Mancha e Vitor Feijão mal pegaram na bola. A defesa foi testada e se saiu bem, especialmente com o garoto Gabriel, cria da base.

A grande única chance do Londrina no primeiro tempo foi num contra-ataque puxado por Paulinho Moccelin que Diego Jardel desperdiçou após driblar e chutar pra fora, aos 30 minutos.

O Tombense respondeu um minuto depois, quando Guilherme Santos acertou um belo chute no travessão e na sobra Alex Sandro, de frente para o gol, cabeceou por cima. O mesmo Alex Sandro teve nova chance de cabeça aos 33min, mas também errou o alvo.





O Londrina voltou com duas mudanças do intervalo que determinaram a mudança de atitude no segundo tempo: Matheus Lucas e Vinicius Barata em lugares de Caio Mancha e Vitor Feijão, respectivamente. Com eles, a equipe foi mais incisivas nas jogadas de fundo e soube explorar os contra-ataques. Logo aos 5 minutos, Lucas, que havia feito dois gols contra a Ponte, desperdiçou boa jogada de Barata.

Quando o Tombense atacou com perigo, o goleiro Lucas Frigeri apareceu muito bem: primeiro em chute cruzado de Marcelinho, aos 8 minutos, e depois em arremate frontal de Matheus Frizzo, aos 12.





O Londrina abriu o placar em bola parada, aos 25 minutos. Higor Leite, que havia entrado pouco antes em lugar de Diego Jardel, bateu escanteio e Gabriel subiu sozinho para marcar: 1 a 0.

O gol deu ainda mais segurança para o Tubarão. Depois de Frigeri salvar de novo em chute de Marcelinho, aos 39, o Londrina matou o jogo em contra-ataque puxado por Salomão. Ele serviu a Moccelin, que na entrada da área tirou dois marcadores e bateu com estilo no canto do goleiro.





Vitória que pode signifcar uma arrancada do Londrina neste início de Série B. Vai depender da atuação no próximo jogo, quarta-feira (24), no Café, contra o Ceará.

EM MURIAÉ (MG)

TOMBENSE

Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Pierre (Felipe Cruz), João Pedro e Matheus Frizzo (Egídio); Jaderson (Kevin), Alex Sandro e Luiz Fernando (Marcelinho). Técnico: Marcelo Chamusca

LONDRINA

Lucas Frigeri; Léo Morais, Gabriel, Patrick e Salomão; Moisés, Jatobá (Natham) e Diego Jardel (Higor Leite); Paulinho Moccelin (Iago Dias), Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vítor Feijão (Vinicius Barata). Técnico: Edson Vieira (interino)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Local: estádio Soares de Azevedo

Gol: Gabriel, aos 25min e Paulinho Moccelin, aos 41min do 2ºT