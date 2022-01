Edu Dracena esfria busca por reforços no Santos e diz contar com Marinho

O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, concedeu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (17), na Vila Belmiro, e esfriou a expectativa do torcedor alvinegro por reforços para a equipe de Fábio Carille.



Após contratar o zagueiro Eduardo Bauermann e os meias Bruno Oliveira e Ricardo Goulart, o time alvinegro agora procura, sem pressa, por oportunidades no mercado da bola. Não há negociações avançadas neste momento.

"O clube está sempre monitorando todo e qualquer atleta. Trabalhamos diariamente para um banco de dados de muitos jogadores para tomarmos decisões acertadas. É claro que a situação do clube tem que ser entendida, mas sempre estaremos atentos às oportunidades. E quando surgirem, que estejamos preparados para atacar pontualmente", disse Edu.



"Estamos contentes com o que temos na mão. Carille conversa comigo diariamente e fala do empenho e dedicação nos treinos. Acredito muito que o Santos será mais competitivo neste ano. Não prometerei títulos, mas prometo time competitivo que vai brigar em todos os jogos e campeonatos para chegar o mais longe possível", completou.



Edu Dracena também comentou sobre a situação de Marinho. Com contrato até dezembro de 2022, o atacante ainda não recebeu propostas oficiais. O sonho do camisa 11 é atuar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

"Nenhum jogador é inegociável, mas para sair do Santos tem que ser bom para o clube e atleta. Conversei com o Marinho, está feliz e motivado no clube. Faz bela pré-temporada, se dedicando nos treinamentos, e contamos com ele. Não houve proposta oficial de nenhum clube para nenhum atleta do Santos. Muitas sondagens e conversas, mas estamos tranquilos. Atleta está feliz. Confiamos nele", concluiu o chefe do departamento de futebol do Santos.



O clube da Vila Belmiro estreará no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, no dia 26, fora de casa. A expectativa de Carille é ter Bauermann, Bruno e Goulart à disposição. Daniel Guedes, emprestado ao Fortaleza em 2021, foi reintegrado, agradou e já é até testado como titular na ala direita.