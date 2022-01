São Paulo vai à Paraíba, e Santos encara o Salgueiro-PE em estreia na Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fez o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2022 nesta segunda-feira (17). O São Paulo enfrenta o Campinense-PB, fora de casa. Já o Cruzeiro encara o Sergipe-SE, também como visitante.



O Santos pega o Salgueiro-PE, e o Vasco duela contra a Ferroviária. Outros jogos são Mirassol x Grêmio e Globo-RN x Internacional. A primeira fase da competição está prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março.



No sorteio, 80 equipes foram divididas em oito potes, de acordo com o RNC (Ranking Nacional de Clubes). Os confrontos são entre as equipes dos seguintes potes: A x E, B x F, C x G e D x H.



Na primeira fase, os 80 clubes disputam a classificação para a segunda fase em jogos únicos, com a equipe melhor ranqueada jogando fora de casa e com a vantagem de se classificar em caso de empate.

A segunda fase também será em jogo único, mas terá decisão por pênaltis em caso de empate.



Os confrontos com jogos ida e volta aparecem na terceira fase da competição, quando entram os clubes que disputarão a Libertadores: Atlético-MG, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, América-MG, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Botafogo (campeão da Série B), Bahia (campeão da Copa do Nordeste) e Remo (campeão da Copa Verde) também só ingressam nesta etapa.



Os duelos das fases 4, 5 (oitavas de final) e 6 (quartas de final) serão definidos por meio de sorteio, onde não há nenhuma restrição de adversário.



O atual campeão da Copa do Brasil é o Atlético-MG. Na final, o o time alvinegro venceu os dois jogos contra o Athletico-PR: 4 a 0, no Mineirão, e 2 a 1, na Arena da Baixada.