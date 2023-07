Eduardo Souza afirma que reforços fazem "subir o sarrafo" no Londrina EC

Além da vitória sobre o Vila Nova, o Londrina contou em campo com três dos quatro reforços apresentados até agora na janela de transferências do meio do ano. Marcos Pedro, Zé Vitor e Ariel deixaram boa impressão e agradaram ao técnico Eduardo Souza, que projeta uma disputa mais acirrada dentro do elenco alviceleste nas próximas rodadas.





"Eles vêm para qualificar. Você sobe o sarrafo de quem vem, os que estão aqui têm que se virar para ganhar o espaço deles", frisou o treinador alviceleste, após a vitória por 1 a 0, no sábado, no estádio do Café.

O lateral-esquerdo Marcos Pedro foi o único que atuou o tempo todo. Mostrou bom senso de posicionamento e força física na marcação. "O Marquinhos, para mim, fez uma partida impecável defensivamente. Um jogador que não tem uma estatura tão alta, mas é guerreiro, é brigador", enumerou Souza.





O centroavante Zé Vitor, emprestado pelo Vasco, jogou até os 10 minutos do segundo tempo. Apesar de ainda não estar na melhor condição física, o atacante teve boa participação e desperdiçou uma ótima oportunidade para marcar na primeira etapa, após jogada de Iago Dias. "O Zé Vitor foi até onde ele aguentou, até passou um pouco o tempo, poderia ter saído um pouco antes, mas também tínhamos o (Júnior) Dutra voltando", ressaltou o treinador. Júnior Dutra foi outra novidade que participou do jogo de sábado. O atacante não atuava desde abril, quando sofreu uma lesão grave no tornozelo.





Último reforço a entrar em campo no sábado foi o meia Ariel, que substituiu Diego Jardel. O Londrina já vencia o jogo por 1 a 0 e, por isso, o jogador teve mais funções defensivas do que de armação. Apesar de não jogar há três meses, o meia recebeu elogios do treinador. "O Ariel é um meia que vai nos ajudar muito, está sem ritmo", afirmou Souza.





