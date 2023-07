STJD investiga possível manipulação de resultado em jogo do Londrina EC contra o Tombense

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) investiga uma possível manipulação de resultado no jogo entre Tombense e Londrina pela sétima rodada da Série B. A suspeita recai sobre o árbitro da partida, que teria aplicado cartões amarelos para favorecer apostadores. O LEC venceu a partida, disputada no dia 19 de maio, por 2 a 0.





O inquérito foi aberto após denúncia de que o árbitro aplicou mais cartões para o time mineiro, já que um grupo de apostadores, que segundo o STJD, também é da mesma região do juiz goiano, teria inflado o valor das apostas que o Tombense receberia mais cartões que o LEC. De acordo com a súmula da partida, foram dois amarelos para o Tombense e um para o Londrina.

Pierre e Wesley receberam o cartão pelo time de Tombos e Diego Jardel foi punido pelo lado do LEC aos 42 minutos do segundo tempo quando já havia sido substituído. O que chamou a atenção do STJD é que o último cartão da partida, aplicado a Wesley, foi nos acréscimos do confronto e gerou muito reclamação por parte da equipe mineira.





O árbitro foi intimado e ouvido pelo STJD, que solicitou depoimentos também dos dirigentes das duas equipes, além dos atletas punidos com cartões. Todos foram convocados para serem ouvidos por teleconferência na manhã desta segunda-feira (17). Pelo Londrina, os depoimentos seriam do gestor Sérgio Malucelli e do meia Diego Jardel.

No entanto, após se apresentarem os londrinenses foram liberados do depoimento pois o STJD informou que já tinha elementos suficientes para seguir a investigação, sem a necessidade de ouvi-los. O LEC informou que segue à disposição do órgão para futuros esclarecimentos.





