Eduardo Souza descarta mudanças drásticas no Londrina EC contra o líder da Série B

Mesmo diante de uma sequência com derrotas e da chegada de reforços, o técnico Eduardo Souza descarta muitas modificações no Londrina para o jogo contra o Vila Nova, no sábado (15), às 17h, no estádio do Café. Com um jejum de nove partidas sem vencer, o Tubarão busca a reabilitação diante do líder da Série B.





O treinador alviceleste ganhou nos últimos dias três reforços, que já treinam no clube, além dos retornos de Ezequiel e Diego Jardel, livres de suspensão. Outra opção é o centroavante Júnior Dutra, que após três meses no departamento médico foi relacionado para o jogo contra o Guarani, mas não entrou em campo em Campinas.

