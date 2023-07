Londrina EC apresenta reforços e libera lateral após pênalti e expulsão em Campinas

O Londrina segue reformulando o seu elenco em busca de reação na série B. O Tubarão apresentou o zagueiro Luan Freitas e o lateral Marcos Pedro e liberou o lateral Salomão, titular em boa parte do Campeonato Brasileiro até agora.





Com a janela de transferências aberta até o dia 2 de agosto, o LEC quer contratar mais um meia e um volante.



Publicidade

Publicidade





Revelados no Fluminense e emprestados pelo time carioca, os dois novos reforços foram apresentados na tarde de ontem e já treinam com o grupo alviceleste no CT da SM Sports. O zagueiro Luan Freitas busca no Tubarão uma oportunidade para voltar a jogar. O defensor sofreu duas lesões sérias nas duas últimas temporadas - uma cirurgia no pé e outra no joelho - e praticamente não atuou.





"É muito importante estar jogando e infelizmente foram anos ruins porque não consegui jogar, em razão das lesões. Mas estou 100% recuperado e pronto para defender o Londrina e tirar o time desta situação. Prometo trabalhar muito para que as vitórias voltem a acontecer", comentou o jogador de 22 anos.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: