Eduardo Souza recorda início no Londrina EC e aposta em reação

O novo técnico do Londrina, Eduardo Souza, comandou o seu primeiro treino no clube na tarde de terça-feira (4), após ser apresentado ao elenco. O treinador tem mais três dias de trabalho até a sua estreia, no sábado (8), contra o Guarani, às 11h, em Campinas.







Sexto comandante alviceleste em 2023, Souza chega com o desafio de tirar o LEC da zona do rebaixamento da Série B. O treinador não concedeu entrevista coletiva na sua apresentação, mas falou aos canais oficiais do clube.

Publicidade

Publicidade





O técnico, de 42 anos, lembrou do início da sua carreira no próprio Londrina e se mostrou otimista para recuperar o time no Brasileiro. Eduardo Souza trabalhou como preparador físico na base alviceleste e foi auxiliar da equipe principal no Campeonato Paranaense de 2005.





"Depois passei por clubes de Minas Gerais e São Paulo e, em 2013, tive a primeira experiência como técnico no CRB. Em 2014 fui ser auxiliar do Doriva, onde trabalhamos juntos por quatro anos com passagens por grandes clubes como Vasco, Bahia e São Paulo", frisou o treinador.





Eduardo Souza ressaltou o carinho que tem pelo LEC e o respeito pela história e pela camisa do clube. "Estou muito contente e feliz pela oportunidade de estar neste grande clube, com uma ótima estrutura. A expectativa é grande para voltar a vencer o mais rápido possível e sair desta situação. Sabemos das dificuldades, mas com muito trabalho tenho certeza que as coisas vão acontecer e vamos alcançar os nossos objetivos".





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.