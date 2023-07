Eduardo Souza é o novo técnico do Londrina EC; sexto treinador do ano chega a cidade nesta terça

O Londrina acertou na tarde desta segunda-feira a contratação de Eduardo Souza como o seu novo treinador. O técnico, de 42 anos, chega a Londrina nesta terça-feira (4) e assume o Tubarão no lugar de PC Gusmão, que deixou a equipe na última semana.





Souza trabalhou nos últimos anos como auxiliar no Atlético Goianiense e assumiu o comando da equipe no início desta temporada. Dirigiu o time goiano em 13 jogos e foi demitido em março.

Eduardo Souza será o sexto técnico do LEC no ano e terá a missão de tirar a equipe da zona do rebaixamento. O Alviceleste é o 18º colocado, com 11 pontos, após 15 rodadas.





