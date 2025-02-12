Efeito Neymar aquece briga pelo patrocínio máster do Santos

O Santos vê a procura pelo seu patrocínio máster aumentar após a chegada de Neymar.





Com o Efeito Neymar, o Santos deve receber um valor consideravelmente maior pelo principal espaço do seu uniforme.





O Peixe renegocia com a Blaze, atual parceira do clube e com prioridade na manutenção do espaço, enquanto vê outras casas de apostas interessadas.





A Blaze paga cerca de R$ 55 milhões por ano e tem contrato apenas até março. A empresa também é patrocinadora de Neymar e mantém bom relacionamento com a diretoria.





O Santos entende que pode superar os R$ 100 milhões anuais. O recorde é do Flamengo, de R$ 115 milhões da Pixbet.





O Peixe se vê em um novo patamar após o retorno de Neymar. Nos últimos dias, o clube passou a receber uma quantia maior de todos seus parceiros e ainda fechou com Havan, Viva Sorte e Loovi.





Esse aumento de receitas fez o Santos mudar a atuação no mercado e ser mais 'agressivo'. O Peixe tem feito propostas altas, como os 11 milhões de euros (R$ 66 mi) para fechar com Rollheiser, do Benfica (Portugal).



