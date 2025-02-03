Pesquisar

70 mil associados

Efeito Neymar: Santos consegue quase 5 milhões de fãs e supera o Flamengo

Folhapress
03 fev 2025 às 17:32

Bruno Vaz/Santos FC
O Santos alcançou 4,8 milhões de novos fãs nas redes sociais em 2024, a maior marca do clube na história.

Esse número supera os 4,178 milhões de novos fãs conquistados pelo Flamengo no ano passado. O clube carioca foi o líder brasileiro no quesito em 2024, de acordo com o Ibope Repucom. 

O Santos saltou de 14,1 milhões de fãs em 31 de dezembro de 2024 para um alcance de 18,9 milhões (números compilados até 12h desta segunda-feira (3), o equivalente a aumento de 34%).


Os destaques foram o Instagram (saltou de 3,5 milhões de fãs para 6 mi) e o TikTok (1,9 milhões de novos fãs em 2025). O abraço de Neymar com Mano Brown foi visto mais de 70 milhões de vezes no Instagram.

Os conteúdos sobre Neymar no Instagram somaram mais de 500 milhões de visualizações e 100 milhões no TikTok.


Esse boom nas redes também é visto em outras áreas, como o Sócio Rei. O Santos chegou a 70 mil associados, com mais de 20 mil adesões desde o avanço por Neymar.


Flamengo Santos Neymar Fãs
