Em 13 rodadas, Londrina EC tem aproveitamento pior do que ano do rebaixamento

O empate sem gols do Londrina no fim de semana com o Avaí aumentou o jejum do time alviceleste na Série B do Brasileiro. Agora são seis partidas sem saber o que é vitória: cinco derrotas, consecutivas, e uma igualdade.





O aproveitamento, levando em conta até a 13ª rodada, é pior se comparado com 2019, ano em que o LEC caiu para a terceira divisão nacional. Nesta edição, o Tubarão tem aproveitamento de 28%, enquanto que há quatro anos acumulava 59%.

A sequência ruim também está perto de equiparar à do ano do descenso, quando chegou a sete confrontos sem vitórias nas últimas rodadas, sendo seis reveses e um empate. O combo de resultados ruins, que reflete a falta do bom futebol, mantém o Londrina flertando com o grupo dos quatro piores.





O Alviceleste está com 11 pontos e na 16ª colocação, tendo somente um triunfo a mais que a Chapecoense, que figura na 17ª posição.

Mesmo vindo de empate contra uma equipe em situação ainda mais delicada, os jogadores e o técnico PC Gusmão têm celebrado o ponto conquistado como se fosse três. “Se tivéssemos quebrado essa sequência antes, pelo menos com empate, estaríamos numa situação melhor. Independentemente da situação do Avaí, jogar aqui (na Ressacada) com torcida é difícil”, destacou o treinador, em entrevista à rádio Clube FM 95.7.





Gusmão também afirmou que as duas semanas de preparação por conta das datas FIFA foram importantes. “Consegui conhecê-los melhor e exigir deles algumas situações em que precisávamos criar protocolos diferentes. Foi o que aconteceu (no jogo com o Avaí). Aqui não existe cadeira cativa, mas sim um grupo lutando por espaço e trabalhando no dia a dia para entregar o melhor.”





