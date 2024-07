Em boa fase, Londrina EC enfrenta o Athletic em Minas Gerais

Vivendo o seu melhor momento na temporada, o Londrina tenta neste sábado (13) dar mais um passo rumo a classificação para a segunda fase da Série C. O Tubarão encara a forte equipe do Athletic, às 17h, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 13ª rodada do Brasileiro.





O Alviceleste não perde há cinco jogos, algo inédito em 2024. São três vitórias e dois empates e sob o comando de Claudinei Oliveira foram oito partidas como apenas uma derrota, sofrida no dia 1º de junho. Com 20 pontos, o LEC é o sexto colocado e calcula serem necessários mais 10 pontos para se garantir entre os oito que vão para a próxima fase. Serão mais sete jogos até o fim desta primeira etapa - quatro fora e três no estádio do Café.



Outro ponto positivo a favor do Londrina para a partida deste sábado é o bom retrospecto como visitante. Em cinco jogos disputados longe de casa, o Tubarão acumula três vitórias, um empate e uma derrota. Somou metade dos 20 pontos conquistados até aqui.





O Athletic, comando pelo ex-centroavante Roger Silva, esteve sempre dentro do G4 desde o início da competição e jogando em casa tem cinco vitórias e uma única derrota. No entanto, após ganhar nas cinco primeiras rodadas, o time oscilou na segunda metade da primeira fase e acumula duas derrotas e um empate nas últimas quatro partidas. É o segundo colocado, com 25 pontos. A equipe mineira tem sofrido com a ausência do centroavante Jonathas, artilheiro da Série C, com oito gols, que está machucado.





