Em decisão nos pênaltis, Croácia elimina Japão e avança às quartas da Copa

A Croácia venceu, nesta segunda-feira (5), o Japão na penalidades e é mais uma seleção garantida nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar graças ao goleiro Livakovic que pegou três pênaltis. Perisic e Maeda marcaram os gols croatas na partida disputada no estádio Al Janoub.





O Japão perdeu a chance de superar sua melhor participação em Copas, que foi justamente a fase de oitavas de final em 2002, 2010, 2018 e nesta edição.

Agora, os croatas esperam o vencedor de Brasil x Coreia do Sul, que jogam às 16h (de Brasília) desta segunda, no estádio 974. A partida de quartas de final acontece nesta sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação, às 12h (de Brasília).