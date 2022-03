Em evento no Qatar, Cafu pilota moto até estádio da final da Copa do Mundo

Garoto-propaganda da Copa do Mundo do Qatar, o ex-lateral-direito Cafu participou nesta quarta-feira (2) de um evento comercial inusitado. Apaixonado por motovelocidade, ele pilotou uma moto acompanhado dos três primeiros colocados da temporada passada do Mundial de MotoGP desde o Circuito Internacional de Lusail até o Estádio de Lusail - palco da final da Copa do Mundo neste ano.

Além de divulgar a Copa, o evento desta quarta-feira também serviu para propagar o Grande Prêmio do Qatar de Motovelocidade, que abre a temporada 2022 no domingo (6). Os pilotos Fábio Quartararo (França - Monster Energy Yamaha MotoGP), Francesco Bagnaia (Itália - Ducati Lenovo Team) e Joan Mir (Espanha - Team Suzuki Ecstar), os melhores de 2021, também participaram da travessia com o ídolo brasileiro.

"Foi uma experiência muito interessante visitar o circuito, percorrer a cidade, observar toda a estrutura praticamente finalizada para receber a Copa e depois entrar com a moto dentro do estádio onde saberemos em dezembro quem será o campeão do mundo em 2022. Obviamente espero que seja o Brasil", afirmou o ex-jogador, único da história a ter disputado três finais seguidas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002 -ano em que ficou eternizado como capitão do penta.





O Estádio de Lusail é o único do Mundial que ainda não foi inaugurado. Ele está em fase final de preparação, e será a principal atração da cidade de Lusail, também construída praticamente do zero para começar suas operações 2022. A tendência é que a inauguração seja no fim de março.





O investimento em esporte de Lusail vai bem além do novo estádio ou da Copa do Mundo. Desde 2004, a cidade faz parte do calendário da MotoGP sediando o Grande Prêmio do Qatar de Motovelocidade, que teve a primeira corrida noturna da história do esporte e geralmente abre as temporadas.

Depois de verem Cafu pilotar uma BMW M 1000 RR, os três atletas da motovelocidade bateram uma bola no estádio.





Cafu trabalha atualmente como um dos embaixadores da Copa do Mundo, uma espécie de garoto-propaganda com a missão de participar de eventos e lançamentos, visitar periodicamente os estádios, repetir qual legado o torneio deixará ao país e dar entrevistas para influenciadores e veículos internacionais.