Em jogo para festejar título e volta à série A, Santos perde para o CRB

Os donos armaram a casa e prepararam tudo para a comemoração, que seria dupla. Mas quem levou os presentes foi o visitante.





Numa Vila Belmiro totalmente lotada, o Santos, que festejava à volta à série A do Brasileiro (da qual, em seus 112 anos de vida, nunca tinha saído) e o título da série B, teve sua faixa carimbada pelo alagoano CRB, que bateu a equipe paulista por 2 a 0.





Na segunda-feira passada (11), ao bater o Coritiba no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, o Peixe garantiu a volta à primeira divisão do futebol nacional.





Neste sábado (16), o Novorizontino, único time que ainda poderia tirar o título do alvinegro praiano, empatou em Novo Horizonte (SP) com o paraense Paysandu e permitiu que o Santos entrasse em campo já campeão.





Mas quem se deu bem, por mérito próprio, foi a equipe de Alagoas, que ainda corria o risco de rebaixamento para a série C e com a vitória sobre o campeão garantiu a permanência na série B.





O Santos coloca agora em sua sala mais um troféu -para muitos, bastante descartável-, começa a pensar em 2025 e traz de volta a sacrossanta camisa 10, que não foi usada na série B.





Os jogadores ganham um período de descanso.





Já a torcida, esta não tem folga. Se por um tempo fica fora dos estádios, começa agora a torcer por um sonho.





Nesta semana, a diretoria do clube, inclusive o presidente, Marcelo Teixeira, deve encontrar-se com o pai de Neymar Jr. para tratar da possível volta do atacante à vila mais famosa do mundo.





SOBE E DESCE





Em 2025, a série C vai ganhar três clubes paulistas. Ponte Preta, Ituano e Guarani, além do catarinense Brusque, foram rebaixados.





Se o campeonato acabasse neste domingo (17), Mirassol (SP), Novorizontino (SP) e Sport (PE) também estariam na série A em 2025.





O Ceará, que ainda tem dois jogos a fazer, contra América-MG e Guarani, pode entrar no G4.





SANTOS

Brazão; Hayner, Gil, Basso e Escobar; Pituca, João Schmidt, Giuliano, Otero e Wendel Silva; Guilherme. Técnico: Fábio Carille





CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luís Segovia, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro, Marco Antônio e

Gegê; Facundo LAbandeira e Anselmo Ramon. Técnico: Hélio dos Anjos





Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes

VAR: Marco Aurelio Augusto Ferreira

Amarelos: Matheus Ribeiro

Gols: Facundo Labandeira (CRB), aos 17'/1ºT; Kleiton (CRB), aos 19'/2ºT





