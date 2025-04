Em jogo treino do LEC, titulares são poupados e equipe treina marcação individual

O Londrina abriu o treino para a imprensa nesta quarta-feira (23), mas retirou do trabalho alguns titulares por desgaste físico ou controle de carga. Foram os casos dos volantes Alison e Lucas Marques e do atacante Iago Teles, que fizeram trabalho na academia e não foram a campo. O lateral João Vitor também ficou de fora por conta de um quadro gripal. Entretanto, nenhum deles preocupa para o jogo contra o Maringá, no sábado (26), às 17h, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).





A principal novidade foi a informação passada pelo clube que o atacante Pablo já está em fase de transição e pode voltar a treinar com bola nos próximos dias. Com isso, até mesmo sua participação na partida contra o Maringá não está descartada, mesmo que seja pouco viável por conta das dores no tornozelo acusadas desde a semana passada, que o tiraram da viagem ao Ceará para o confronto diante do Floresta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Foco no individual





Claudinei Oliveira tem destacado sua preocupação com a marcação individual do Maringá, que não é utilizada por outros rivais da Série C. Com isso, na segunda parte do treino, o treinador fez um trabalho em campo reduzido com foco na marcação. Enquanto uma equipe marcou de forma coletiva ou por zona, como o Londrina, a outra realizou a defesa de forma individual, simulando o que é feito pelo Maringá.

Publicidade





Dos jogadores considerados titulares, apenas o goleiro Luiz Daniel esteve na última parte do treinamento. Caio, Wallace, Maurício, Gustavo França e Henrique estiveram no início do trabalho, mas foram liberados.





Um dos destaques do treinamento foi o volante Sousa, que se mostrou participativo e orientou os companheiros mais jovens, mesmo com poucas semanas de clube. O atleta tem sido elogiado internamente. Quem também se destacou com jogadas individuais no trabalho foi o atacante Vitinho. Ambos estrearam no domingo (20), na vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, em Horizonte (CE).





Leia também: