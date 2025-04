Em jogo-treino, Londrina EC fica no empate com Galo Maringá

De olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina fez um jogo-treino na manhã deste sábado (29), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, contra o Galo Maringá. A partida terminou 1 a 1. O LEC ainda deve fazer mais um teste antes do Brasileirão, no próximo sábado (5), contra o Paranavaí.





O placar foi construído durante o primeiro tempo, sendo que Iago Teles marcou para o Tubarão. Na etapa complementar jogaram os reservas - o técnico Claudinei Oliveira aproveitou para colocar em campo os reforços Édson Cariús e Gabriel Canela, que ainda não foram anunciados oficialmente.

Os volantes Alison, com lesão no joelho, e Lucas Marques, no tornozelo, foram poupados. A escalação titular foi Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Marco Antônio, Paredes e Gustavo França; Henrique, Pablo e Iago Teles.