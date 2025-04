Londrina EC estreia no Paranaense sub-20 contra o Coritiba

O Londrina estreia neste sábado (29) no Campeonato Paranaense sub-20. A equipe alviceleste vai enfrentar o Coritiba, às 15h30, no Centro de Treinamento Bayard Osna, na capital. O objetivo do clube é retornar à Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026 e, para isso, precisa ficar entre os quatro primeiros colocados da competição.





O Paranaense sub-20 deste ano terá regulamente igual ao da competição profissional. Todas as equipes se enfrentam na primeira fase e os oito primeiros colocados se classificam. Os dois últimos serão rebaixados.

Outra equipe com sede em Londrina que estreia neste sábado é o City London. O time vai jogar no estádio 14 de Dezembro contra o Cascavel, às 15h30. Entretanto, a nova equipe da cidade ainda está registrada na Federação Paranaense de Futebol (FPF) como Apucarana Sports. A mudança de município foi realizada no fim de 2024, mas a troca de documentação na FPF ainda não teria sido finalizada.





Elenco do Tubarãozinho





O LEC vai utilizar no time sub-20 vários jogadores que estiveram no time principal no Campeonato Paranaense deste ano.





Segundo o site oficial do Londrina, o plantel do sub-20 conta com os goleiros Bruno, Davi, Isaque e William, os laterais Dani Bolt (lesionado), Gionco, Vitor Paraná, Daniel Lima e Gustavo Santos, os zagueiros Cadu, Cailon, Matheus Costa, Nicollas e Wellington Libarino, os volantes Cainã, Dudu, Carlão, Hiago e Lucas Ortiz, os meias Adelso, Enrico Curcio e Rhiad, além dos atacantes Kauã Jonathan, Kayky, Kevyn, Lucas Rocha, Matheus Patola, Sebastian, Teodoro e Thiago Afonso.