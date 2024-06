Em Londrina, Santos sofre golaços, cai para o Botafogo-SP e perde 2ª seguida na Série B

O Santos sofreu com dois golaços e foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (3), no Estádio do Café, em Londrina, pela 8ª rodada do Brasileirão Série B.



Douglas Baggio e João Costa marcaram os gols pelo lado do Botafogo-SP. Joaquim descontou para o Santos.

A derrota foi a segunda consecutiva do Santos na competição - o Peixe perdeu para o América-MG na última rodada. O Botafogo-SP, por outro lado, conquistou sua primeira vitória no torneio e a primeira desde o dia 14 de março, quando venceu o Anápolis, pela Copa do Brasil.



Com o resultado, o Santos perdeu a chance de voltar à liderança da Série B. Agora, o Peixe ocupa a 3ª colocação, com 15 pontos. O Botafogo-SP, por sua vez, chegou aos sete e deixou a lanterna da Série B, assumindo o 16° lugar.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira (7), quando enfrentará o Novorizontino, às 21h (de Brasília), fora de casa, pela 9ª rodada da Série B. O Botafogo-SP só entrará em campo novamente no dia 16 de junho, em casa, pela 10ª rodada da competição, já que a partida contra o CRB foi adiada porque o adversário jogará a final da Copa do Nordeste neste final de semana.





SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón (Cazares), Diego Pituca e Giuliano; Otero, Weslley Patati (Hayner) e Willian Bigode. T.: Fábio Carille





BOTAFOGO-SP

João Carlos; Wallison, Fábio Sanches, Lucas Dias e Patrick Brey (Jean Victor); João Costa, Matheus Barbosa (João Maranini) e Gustavo Bochecha (Fillipe Soutto); Emerson Negueba, Douglas Baggio (Carlos Manuel) e Alex Sandro (Toró). T.: Paulo Gomes





Local: Estádio do Café, em Londrina

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luciane Rodrigues dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: JP Chermont, Tomás Rincón, Cazares (SAN), Patrick Brey, Toró (BOT)

Gols: Douglas Baggio (41'/1°T), João Costa (5'/2°T), Joaquim (28'/2°T)