Torcida de Londrina e região lota aeroporto para receber o Santos

Torcedores de Londrina e região lotaram o saguão e arredores do aeroporto Governador José Richa na tarde de domingo (2) para receber o time do Santos FC, que vai jogar no estádio do Café nesta segunda-feira (3). A partida será diante do Botafogo-SP, às 20h, válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





Teve festa para receber o ônibus, fogos, sinalizadores, e torcedores de todas as idades na recepção aos jogadores e comissão técnica.

Segundo apuração do jornalista Ricardo Martins, do Domingo Esportivo da TV Santa Cecília, em torno de 15 mil ingressos para o jogo já foram vendidos.





A última vez que o Alvinegro Praiano esteve no Café foi em 2015, quando enfrentou o Londrina EC pela Copa do Brasil.

