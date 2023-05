Em mais um apagão, Londrina EC é derrotado por 3 a 1 para o Ituano

A equipe paulista estava há quatro partidas sem vencer, acumulando três reveses e um empate. O Tubarão – que agora tem três derrotas consecutivas - caiu duas posições e figura na 13ª colocação, com dez pontos. O cenário pode mudar até o final da 9ª rodada da Série B do Brasileiro. O próximo compromisso é domingo (4), às 18h, quando recebe o Sport, em casa.

Em mais uma partida em que faltou qualidade e sobraram erros, o Londrina perdeu para o Ituano por 3 a 1, na tarde deste sábado (27), no estádio Novelli Junior, em São Paulo. O Galo de Itu construiu o resultado ainda no primeiro tempo, ao marcar duas vezes em menos de cinco minutos. O gol solitário alviceleste saiu dos pés de Higor Leite. O apagão repetiu o que se viu na última quarta-feira (24), quando o LEC foi derrotado por 3 a 1 para o Ceará, no Café.

TIME DESLIGADO





O LEC teve um início de primeiro tempo sofrível e cedendo muitos espaços ao adversário. A punição foi no placar e de forma relâmpago. Aos 14 minutos, após triangulação pelo lado esquerdo, o meia Eduardo Person Cruzou para o atacante Paulo Victor, que empurrou a bola para o fundo da rede, para a festa da torcida do Ituano. Três minutos depois outro gol do time paulista. Person cobrou escanteio na medida, o volante Marthã subiu sozinho e fez o dele de cabeça.





O Tubarão só esboçou uma reação aos 23 minutos com Higor Leite, que chutou na trave. Aos 29, Marthã tentou ampliar a vantagem, novamente com uma cabeceada, porém, desperdiçou. Depois dos 35 minutos a equipe alviceleste passou a dominar as jogadas e ter mais volume. Na reta final da primeira etapa o Londrina, finalmente, conseguiu descontar com a liderança de Higor Leite, após o meia deixar os zagueiros para trás.





