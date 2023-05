Londrina EC x Ceará: Edson Vieira revela que não via a hora do primeiro tempo acabar

O Londrina EC sofreu a sua primeira derrota no estádio do Café pela Série B depois de uma atuação desastrosa no primeiro tempo diante do Ceará. A equipe de Fortaleza aproveitou a desatenção alviceleste e marcou três gols em 36 minutos. O LEC só descontou nos acréscimos do segundo tempo, mas o placar ficou justo para o time cearense, que subiu para o nono lugar na classificação, com 13 pontos.







Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Edson Vieira reconheceu a atuação fraca da equipe e chamou a atenção pela forma como o LEC começou a partida. "Contra um time de qualidade não podemos dar os espaços que demos e não entrar concentrados como deveríamos estar. Eles aproveitaram as oportunidades e nós não", frisou. "Não via a hora de acabar o primeiro tempo e ainda o árbitro aponta cinco minutos de acréscimos. Pensei: 'vamos levar o quarto gol e daí vamos passar vergonha'". Até esta derrota para o Ceará, o LEC tinha duas vitórias e um empate como mandante.

Publicidade

Publicidade





O revés interrompeu uma sequência de duas vitórias do LEC e fez o time cair para o 11º lugar, com 10 pontos. O Tubarão vai buscar a sua recuperação no sábado (27) diante do Ituano, às 17h, no estádio Novelli Júnior, em Itu. "A responsabilidade pela derrota é toda minha, mas os jogadores precisam assimilar e fazer uma reflexão. Mas a atuação no segundo tempo me deixou esperançoso que podemos reverter a situação já a partir do próximo jogo".





LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O LEC NA FOLHA: