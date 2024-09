Endrick anuncia casamento com Gabriely Miranda

O atacante Endrick, 18, do Real Madrid e seleção brasileira, ex-Palmeiras, anunciou na manhã desta segunda-feira (16) que se casou com a namorada Gabriely Miranda.





Em post conjunto no Instagram, o casal divulgou a oficialização do matrimônio com um versículo bíblico: "

Mateus 19:6: “Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa.”💍♥️

Enfim, casados."

O casal divulgou um ensaio fotográfico com imagens posadas dos dois.





No início desta tarde, com pouco mais de 2h de publicação, a postagem já contava com mais de 477 mil curtidas.