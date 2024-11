Endrick se surpreende ao saber que seu nome está na moda

O jogador Endrick, com apenas 18 anos, foi pego de surpresa ao saber que seu nome está na moda e na boca do povo. Ele estreou na lista dos nomes mais populares para novos nascimentos no Brasil neste ano.





Assim como Mavie, nome da segunda filha de Neymar, Endrick entrou na lista dos nomes mais batizados do Brasil. Ele apareceu em 85º lugar. De origem alemã, pode ser traduzido para o português como Henrique.





O nome ficou popular, claro, com a ascensão do atleta de 18 anos. Em 2024, ele se despediu do Palmeiras e passou a jogar pelo Real Madrid, e seu nome ganhou um crescimento de 43% no ranking, entrando no top 5.





Em conversa exclusiva com a reportagem, Endrick achou engraçado o fato do seu nome ter virado uma coqueluche para os novos bebês e ser considerado por pais. Para ele, isso é uma referência para continuar com o seu trabalho no futebol.





"Imaginava que entre os palmeirenses fossem batizar alguns com meu nome, mas fico ainda mais feliz de saber que em todo o país escolheram meu nome para seus filhos", comentou aos risos.





"É uma honra, um carinho muito grande. Cada novo Endrick é uma nova homenagem e espero continuar justificando tudo isso", concluiu o jogador.





Ravi, nome do filho de Viih Tube e Eliezer, garantiu o segundo lugar na lista de nomes para meninos. Nascido no último dia 11 de novembro, o bebê tem um dos nomes mais populares do momento, perdendo só para "Miguel".





Por outro lado, os nomes das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe perderam espaço entre os novos bebês. Em 2023, Maria Alice entrou no Top 5 e Maria Flor estreou em 63º lugar. Já neste ano, os nomes caíram, respectivamente, 15 e 10 posições. José Leonardo, novo caçula, não entrou na lista.





O ranking ainda mostrou que as novelas continuam como grandes influências para mães e pais brasileiros. Em comparação ao último ano, os nomes femininos que mais subiram foram Serena (71º) e Luna (18º), duas das personagens de "Alma Gêmea". A novela, de 2005, foi reprisada na Globo neste ano.





Foram analisados mais de 250 mil nomes cadastrados no Babycenter entre 1º de janeiro e 31 de outubro.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.