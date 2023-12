Entrevista pega mal e Flamengo e Gabigol vivem mais um capítulo de desgaste

Flamengo e Gabigol acumulam desgastes em meio à negociação pela renovação. A entrevista ao Podpah e a explicação sobre a lesão foram os mais novos capítulos dessa novela.







As falas de Gabi não pegaram bem para algumas pessoas internamente. Esse é mais um episódio que a postura do jogador não é bem vista, se somando a outros como uma briga com Marcos Braz no vestiário (Gabigol foi multado), a festa de aniversário, a postagem nos 128 anos do clube e o beijo que mandou a Dorival Jr em entrevista coletiva.





A relação com o comando do futebol tem atritos, mas ainda há confiança por parte de pessoas importantes da diretoria. Por isso a oferta de um vínculo que deixaria Gabi por dez anos na equipe. O novo contrato, porém, gerou vários questionamentos no Flamengo, principalmente na Gávea.

Um dos pontos de discórdia da entrevista foi sobre a lesão. O atacante afirmou ter jogado lesionado em boa parte do ano, algo que só foi divulgado pelo clube em novembro. O médico do clube, Márcio Tannure, explicou que ele tinha um problema por sobrecarga no tendão dos adutores. Apesar da fala do profissional no período citando lesão, internamente o que se diz é que caso é tratado como dor no local, e não uma contusão propriamente dita.





O atacante informou que ela teve início no Mundial de Clubes, em fevereiro, e foi se prolongando por conta da sequência de jogos decisivos do Flamengo na temporada, o que teria o impedido de dar uma pausa. O Rubro-Negro ainda não se manifestou oficialmente sobre a declaração.

O jogador passou por procedimento e vai fazer fisioterapia para retornar 100% na próxima temporada.





ÚLTIMO ANO?

Gabigol admitiu que 2024 pode ser o ano de sua despedida do Flamengo. Caso não renove, ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe no meio do ano. No momento, não há negociação com o Corinthians.

O estafe do atleta alega que já há o acordo de permanência. As tratativas foram finalizadas em outubro e duraram quase um ano. Júnior Pedroso, empresário do jogador, confirmou ao UOL que a última conversa entre as partes foi com os representantes do Flamengo parabenizando pela negociação.





Não houve qualquer diálogo sobre o Flamengo ter voltado atrás. O clube congelou esse assunto na reta final do Brasileirão até com outros jogadores, mas está retomando. A situação de Gabigol, porém, pode demorar mais a ser resolvida.





O Fla nutre expectativa sobre o retorno do camisa 10 em 2024. Depois de um ano ruim, o jogador espera fazer uma temporada especial pelo clube. A falta de espaço com Tite influencia no cenário conturbado da renovação.