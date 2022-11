Equador e Holanda empatam em 1 a 1

Em um jogo bem movimentado em Al Rayyan, no Catar, as seleções de Equador e Holanda empataram em 1 a 1 pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo de 2022.





Com as duas seleções querendo a classificação antecipada ás oitavas de final do Mundial, a Holanda começou a partida firme no ataque e abriu o placar logo aos seis minutos, com Cody Gakpo.



Após o gol mais rápido da atual edição da Copa, o Equador "acordou" e colocou os europeus em dificuldade. O defensor Josué Estupiñán até balançou as redes, mas o tento foi invalidado pela arbitragem.

Os comandados do argentino Gustavo Alfaro seguiram pressionando os holandeses e encontraram o empate com o artilheiro Enner Valencia, que aproveitou o rebote do goleiro Andries Noppert.



Os sul-americanos voltaram a assustar os europeus poucos minutos depois com uma bola na trave de Gonzalo Plata, que por muito pouco não colocou o Equador na frente do placar.

O resultado foi celebrado pelos equatorianos, mas a seleção não deixou de ficar preocupada com Valencia, pois o atacante do Fenerbahçe deixou o campo de maca e sentindo fortes dores.



O Equador fechará sua participação na primeira fase diante de Senegal, enquanto a Holanda jogará contra o anfitrião Catar. Os dois jogos serão disputados na terça-feira (29).



Equatorianos e holandeses dividem a liderança, com quatro pontos, mas são seguidos de perto por Senegal, que tem três. O Catar, por sua vez, está zerado na classificação.