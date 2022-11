Confira ideias para reunir a turma e assistir aos jogos da Copa

Estamos oficilamente na Copa do Mundo, período onde brasileiros e brasileiras de todas as idades, amantes do futebol ou não, param para assistir aos jogos e torcer pela seleção. Neste ano, as primeiras partidas do Brasil vão acontecer em dias úteis, o motivo ideal para fazer uma pausa, reunir todo mundo e acompanhar as partidas.







Na hora de se reunir em volta da TV, lanchinhos e guloseimas são uma ótima pedida. Para preparar uma mesa, a dica é caprichar no visual, mas apostar em ideias práticas.

Preparar saquinhos de pipoca ou chips de legumes (batata, batata doce, cenoura, beterraba, abobrinha, mandioca, etc) são opções que combinam e agradam a todos. Outra alternativa é escolher petiscos variados. Castanhas e frutas secas fazem bonito e são fáceis de preparar no ambiente de trabalho.







Já em casa, uma opção simples e deliciosa é a tábua de frios. Pães fatiados e mini torradas podem vir acompanhados de queijos tipo parmesão, provolone, gruyère, além de presunto, salame, copa e salmão defumado. Azeitonas e conservas também são bons acompanhamentos.

Tudo a ver com futebol, o churrasco também é uma alternativa para quem busca algo mais robusto. Além de carnes, você pode optar por legumes para assar em uma grelha.

Para beber, sucos naturais de frutas refrescantes tem tudo a ver com a estação. Aposte em sabores como abacaxi com hortelã, frutas vermelhas, ou ainda em uma soda italiana. No escritório, o café costuma ser um queridinho. Vale a pena servir um bule, ou então, preparar uma versão gelada da bebida.





Em casa, além destas opções, os drinks também caem bem. Receita genuinamente brasileira, a caipirinha tem tudo para agradar. Outras alternativas fáceis de fazer e que trazem frescor são clericot com suco de laranja ou aperol spritz. Já quem quiser um drink diferente, pode conferir uma receita aqui.