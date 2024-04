Esposa de Carlinhos soube de acerto do marido com Flamengo por Instagram

O quanto você é capaz de guardar um segredo? No caso de Carlinhos, o acerto com o Flamengo foi guardado tão a sete chaves que nem mesmo para a esposa ele contou. Sheila foi descobrir que o marido tinha sido contratado pelo Rubro-Negro por meio do Instagram, horas antes do até então atacante do Nova Iguaçu enfrentar o clube da Gávea no jogo de ida da final do Carioca.



Sheila fez questão de estar presente com os filhos na apresentação do marido no Ninho do Urubu. Os pequenos Wallace, de nove anos, e Liz, de nove meses, acompanharam o papai em suas primeiras palavras como atleta do Flamengo. Gael, o terceiro, não compareceu.

Carlinhos, inclusive, voltou a falar sobre o segredo que guardou. Ele também citou a mãe, que enfrentou problemas de saúde e perdeu a visão.



Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz parabenizou o profissionalismo de Carlinhos. O dirigente também explicou que preferiu não ser politicamente correto e fechou a contratação antes da final do Campeonato Carioca por conta da concorrência de outros clubes.



Carlinhos assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O atacante pode fazer sua estreia neste domingo, contra o Atlético-GO, em Goiânia (GO), pelo Brasileiro.