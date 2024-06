Estêvão brilha como garçom, e Palmeiras vence o Vasco sem dificuldades

O Cruzmaltino permaneceu com seis pontos na 14ª colocação. São duas vitórias e seis derrotas no Brasileirão.

A equipe comandada por Abel Ferreira dominou o Vasco do início ao fim do jogo e teve muitos méritos na vitória. Estêvão se destacou com duas assistências, e Raphael Veiga também foi muito aplaudido ao ser substituído após uma boa atuação.

O Palmeiras venceu o Vasco por 2 a 0 nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez abriu o placar e Rony ampliou.

O JOGO





O Palmeiras teve uma postura diferente dos últimos jogos e buscou o gol desde o primeiro minuto de jogo. O goleiro Léo Jardim foi muito importante para manter a igualdade no placar, mas ele não teve a menor chance de defesa no gol marcado por Piquerez após uma grande jogada de Estêvâo. No total, o Alviverde deu 22 finalizações na etapa inicial e mereceu a vantagem.

Já o Vasco teve muitas dificuldades para ficar com a bola no pé e abusou das bolas longas para Vegetti. O centroavante argentino tentou se virar do jeito que podia, mas teve pouquíssima ajuda.



Luan foi homenageado pela presidente Leila Pereira e pelo vice-presidente Paulo Buosi no intervalo da partida após oito anos no clube e doze títulos conquistados. Os telões do Allianz Parque mostraram um vídeo com vários momentos marcantes do defensor pelo Alviverde.

Ele também foi presenteado com uma camisa comemorativa pelos 265 jogos que fez pelo Palmeiras. Luan foi negociado com o Toluca, do México, por 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 18,7 milhões na cotação atual).