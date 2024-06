West Ham anuncia a contratação de Luis Guilherme, ex-Palmeiras, até 2029

"Estou muito feliz por assinar com o West Ham, um clube que acreditou no meu trabalho. Eles apresentaram o projeto, e tanto eu como minha família gostamos muito. (...) A Premier League é a melhor liga do mundo, acredito que vou melhor muito aqui. Desde os 11 anos eu sonho com isso e agora está se tornando realidade", disse Luis Guilherme.

O novo clube anunciou a joia revelada pelo Alviverde como "o menino do Brasil". O West Ham destacou que ele é uma das maiores promessas da América do Sul e que sua contratação foi uma prioridade da comissão técnica.

O West Ham, da Inglaterra, confirmou a contratação do meia-atacante Luis Guilherme, de 18 anos, que estava no Palmeiras .

PASSAGEM PELO PALMEIRAS





Cria da Academia, Luis Guilherme estreou no profissional do Palmeiras no ano passado. Ele chegou ao clube em 2017 e se sagrou campeão por todas as categrias na base em que atuou. Foi convocado pela seleção brasileira sub-20 e era o camisa 10 no título do Sul-Americano da categoria.



A venda de Luis Guilherme pode render ainda mais dinheiro ao Palmeiras no futuro. O Alviverde garantiu na negociação que ficará com 20% do lucro (valor além do que foi gasto para contratá-lo) que o West Ham terá em uma futura venda do jovem para outro clube.



Luis fez seu jogo de despedida do Palmeiras na vitória por 2 a 1 contra o Criciúma, pelo Brasileirão, no último dia 2. Ele se despediu do elenco profissional após 45 jogos, com um gol marcado, e o título do Brasileirão e do Paulista.