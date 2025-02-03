Estêvão desencanta e dá show em goleada do Palmeiras sobre o Guarani

O Palmeiras não tomou conhecimento do Guarani e venceu por 4 a 1 neste domingo (2), no Estádio Brinco de Ouro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
Richard Ríos e Maurício marcaram antes do intervalo, enquanto Estêvão marcou dois no segundo tempo. Deni Júnior saiu do banco para diminuir o placar para o Bugre.
A joia palmeirense ainda não havia marcado gols nesta temporada, mas desencantou na partida com direito a um golaço de fora da área.
O Palmeiras vai a 11 pontos com a vitória, na segunda posição do Grupo D. O Guarani também é vice-líder, mas no Grupo B, com 7 pontos.
O Alviverde volta a campo para o Dérbi na quinta-feira (6), no Allianz Parque, às 20h (de Brasília). O Guarani vai correr atrás do prejuízo no mesmo dia, às 19h30, em confronto contra o Água Santa em casa.
COMO FOI O JOGO
O Palmeiras abafou totalmente o Guarani desde os primeiros movimentos na partida. Com muita categoria, o equipe comandada por Abel Ferreira dominou o adversário, teve controle do meio de campo e aproveitou duas bobeiras da defesa bugrina para abrir e ampliar o placar antes dos 15 minutos de bola rolando. O Guarani esboçou alguma reação, conseguiu equilibrar as ações no ataque, mas faltou objetividade para a equipe casa assustar o goleiro Weverton.
A equipe palestrina diminuiu o volume de jogo na segunda etapa, mas Estêvão apareceu duas vezes para decretar a goleada. O Bugre teve um momento de pressão, diminuiu com Deni Júnior, porém não conseguiu acertar o último passe para reverter o resultado.
GUARANI
Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Tití (Márcio Silva) e Emerson; Nathan, Mateus Sarará (Léo Porfírio) e Geovane (Vinícius Kauê); Luiz Miguel (Deni Jr), João Victor (Rafael Bilu) e João Marcelo.
PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gomez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal (Fabinho), Richard Rios e Veiga (Naves); Mauricio (Thalys), Facundo e Estêvão.
Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo
Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua Costa
VAR: Ilbert Estevam da Silva
Cartões amarelos: Emerson Barboss e Mateus Sarará (GUA); Aníbal Moreno e Vanderlan (PAL)
Gols: Richard Ríos (PAL), aos 6', e Mauricio (PAL), aos 12'/1ºT; Estêvão (PAL), aos 12' e 40'/2ºT, e Deni Júnior (GUA), aos 20'/2ºT
