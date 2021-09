Estou dando socos no ar em comemoração, posta Pelé

Em uma foto postada em seu perfil nas redes sociais neste domingo (19), Pelé aparece com as mãos fechadas, "dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor".



"O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão."





O ex-jogador também agradeceu a equipe do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado.

