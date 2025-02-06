Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Saiba quem

Estreia de Neymar atrai famosos de interesses diferentes na Vila Belmiro

Lucas Musetti Perazolli - UOL/Folhapress
06 fev 2025 às 11:36

Compartilhar notícia

Reprodução/Facebook
Publicidade
Publicidade

A reestreia de Neymar reuniu uma legião de famosos com interesses diferentes na Vila Belmiro.

A Vila ficou repleta de influenciadores e artistas na noite da última quarta-feira, no empate por 1 a 1 do Santos com o Botafogo-SP.

Neymar, por motivos diferentes, gerou visitantes inéditos aos camarotes do estádio.

O músico Zé Felipe e a influenciadora Virgínia, por exemplo, são próximos ao astro, mas também têm interesses comerciais, como o contrato com a Blaze.

Os influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman, amigos do casal, também estiveram presentes. Eles, assim como a Virgínia, se dividiram entre gravações e o jogo.

Caso semelhante foi o do influenciador John Vlogs, também ligado a Blaze. Ele, Neymar e o próprio Santos são patrocinados pela casa de apostas.

A lista de famosos também incluiu os políticos Pablo Marçal e Nikolas Ferreira. Pablo foi candidato à prefeitura de São Paulo, enquanto Nikolas é deputado federal.

Pablo teve interesse comercial na visita. Ele, Renato Cariani e Tirullipa estiveram juntos na divulgação da Loovi Seguros, empresa que estará no número do uniforme por dois anos.

Já Nikolas Ferreira esteve no estádio pela amizade com Neymar e Neymar Pai. Nikolas e Marçal ficaram até o feliz aniversário com um bolo para o craque nos camarotes. Neymar completou 33 anos.

Alguns destes famosos, inclusive, estavam distraídos em relação ao jogo e não acompanharam os 90 minutos da partida.

Outros sempre estão com Neymar, independentemente de questões comerciais: Falcão, Gabriel Medina e Bruninho. O trio faz parte do que Ney chama de "diretoria".

Todos os nomes acima foram convidados ou aprovados por Neymar, enquanto outros foram chamados ou aprovados pelo Santos.

Já a lista do Peixe incluiu nomes como Projota, Supla, Paulo Vilhena, MC GP, KayBlack, MC WM, MC Binn e os jogadores Ricardo Oliveira, Giovanni e Zé Love.

Essa legião de famosos fez o departamento de segurança do Santos trabalhar muito. O efetivo foi aumentado e o saldo considerado positivo.

Imagem
Neymar reestreia, mas Botafogo-SP empata com o Santos na Vila Belmiro
Neymar reestreia, mas Botafogo-SP empata com o Santos na Vila Belmiro
Estreia Neymar Vila Belmiro futebol celebridades zé felipe Virginia Fonseca
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas