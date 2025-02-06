Estreia de Neymar atrai famosos de interesses diferentes na Vila Belmiro

A reestreia de Neymar reuniu uma legião de famosos com interesses diferentes na Vila Belmiro.





A Vila ficou repleta de influenciadores e artistas na noite da última quarta-feira, no empate por 1 a 1 do Santos com o Botafogo-SP.





Neymar, por motivos diferentes, gerou visitantes inéditos aos camarotes do estádio.





O músico Zé Felipe e a influenciadora Virgínia, por exemplo, são próximos ao astro, mas também têm interesses comerciais, como o contrato com a Blaze.





Os influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman, amigos do casal, também estiveram presentes. Eles, assim como a Virgínia, se dividiram entre gravações e o jogo.





Caso semelhante foi o do influenciador John Vlogs, também ligado a Blaze. Ele, Neymar e o próprio Santos são patrocinados pela casa de apostas.





A lista de famosos também incluiu os políticos Pablo Marçal e Nikolas Ferreira. Pablo foi candidato à prefeitura de São Paulo, enquanto Nikolas é deputado federal.





Pablo teve interesse comercial na visita. Ele, Renato Cariani e Tirullipa estiveram juntos na divulgação da Loovi Seguros, empresa que estará no número do uniforme por dois anos.





Já Nikolas Ferreira esteve no estádio pela amizade com Neymar e Neymar Pai. Nikolas e Marçal ficaram até o feliz aniversário com um bolo para o craque nos camarotes. Neymar completou 33 anos.





Alguns destes famosos, inclusive, estavam distraídos em relação ao jogo e não acompanharam os 90 minutos da partida.





Outros sempre estão com Neymar, independentemente de questões comerciais: Falcão, Gabriel Medina e Bruninho. O trio faz parte do que Ney chama de "diretoria".





Todos os nomes acima foram convidados ou aprovados por Neymar, enquanto outros foram chamados ou aprovados pelo Santos.





Já a lista do Peixe incluiu nomes como Projota, Supla, Paulo Vilhena, MC GP, KayBlack, MC WM, MC Binn e os jogadores Ricardo Oliveira, Giovanni e Zé Love.





Essa legião de famosos fez o departamento de segurança do Santos trabalhar muito. O efetivo foi aumentado e o saldo considerado positivo.



