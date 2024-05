Europa avalia Luis Guilherme, mas Palmeiras o quer como sucessor de Endrick

Endrick fará sua última partida pelo Palmeiras nesta quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. A saída do camisa 9 deixará uma lacuna em aberto, e o Alviverde já sabe quem vai ocupar esse espaço: Luis Guilherme.



Luis Guilherme está no radar de diversos clubes do futebol europeu e é um nome que passou a ser especulado entre possíveis vendas do Alviverde com a abertura da janela de transferências europeia. O Mônaco e o Liverpool são dois times que fizeram sondagens concretas pelo jovem de 18 anos.

O meia-atacante é visto pelo Palmeiras como sucessor natural de Endrick. Luis chegou ao Palmeiras com 11 anos de idade e, assim como Endrick, era visto como um dos grandes talentos da base alviverde. Ele também queimou etapas na base, com 15 anos ele já fazia parte do elenco sub-20 que foi campeão da Copinha de 2022.



O Palmeiras só pretende negociar Luis Guilherme pelo valor da multa: 55 milhões de euros (R$ 309 milhões na cotação atual). Luis já completou seus 18 anos e não precisaria esperar para se transferir para o futebol europeu e, como o Alviverde também acredita que ele é um jogador extraclasse, não será jogo fácil tirá-lo do clube.

Abel Ferreira já avisou a diretoria do Palmeiras que não quer perder mais nenhum jogador. Luis enfim marcou seu primeiro gol pelo time principal do Alviverde nesta temporada e já atuou em 16 jogos - está caminhando para fazer sua temporada de afirmação.



JP Sampaio, coordenador da base palmeirense, disse em entrevista no Zona Mista, do colunista do UOL André Hernan, que Luis Guilherme está no mesmo nível que Endrick e Estêvão - mostrando como o Alviverde acredita na qualidade do atleta.



O Palmeiras confirma que recebe diversas sondagens pelo jogador (e não é de hoje), mas não há nenhuma negociação em andamento.