Em despedida de Endrick, Palmeiras quer liderança geral na Libertadores

O torcedor do Palmeiras tem motivos especiais para acompanhar o jogo do Verdão nesta quinta-feira (30) contra o San Lorenzo, no Allianz Parque. Será a despedida de Endrick e a chance do clube mais uma vez terminar com a melhor campanha entre todos os classificados da Libertadores. A partida começa às 19h.





Será o último jogo de Endrick com a camisa palmeirense antes de seguir para o Real Madrid - está suspenso do jogo contra o Criciúma pelo Brasileiro, no final de semana. O atacante segue primeiro para a disputa da Copa América em junho com a Seleção Brasileira, onde se apresenta na segunda-feira (3), e depois desembarca na Espanha.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sua última entrevista coletiva como jogador do Palmeiras, Endrick afirmou que viveu uma semana de fortes emoções e disse que não será um adeus, mas sim um até logo.





"Será um ambiente maravilhoso com o Allianz Parque lotado. A gente precisa da ajuda da torcida para poder ganhar e ficar no primeiro geral porque isso é muito importante para todos nós. E, cara, vai ser uma despedida muito boa. Vai ser um até logo", afirmou.





O Palmeiras precisa vencer o time argentino para tentar terminar em primeiro e ter vantagens nas próximas fases de sempre decidir em casa. Já classificado e em primeiro do grupo, o Verdão tem 13 pontos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.