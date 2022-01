Vinícius Eutrópio minimiza desfalques e esboça o Londrina EC para a estreia

Além do pouco tempo de preparação, o técnico Vinícius Eutrópio tem convivido com o desfalque de vários jogadores, que testaram positivo para a Covid-19. Apesar das dificuldades, o treinador está satisfeito com a preparação feita pelo Londrina até aqui visando a estreia no Campeonato Paranaense, no dia 23.

Desde a volta aos treinos, no dia 3, 15 jogadores do elenco foram diagnosticados com o coronavírus. Todos os atletas apresentaram sintomas leves e três - João Paulo, Eltinho e Victor Daniel -, voltaram aos treinos no início da semana.

"Sabemos que é uma situação mundial e que faz parte do nosso cotidiano. Atrapalha um pouco o planejamento porquetemos que realinhar algumas coisas, como amistosos e treinos", afirmou o treinador do LEC. "Já temos um tempo menor de preparação que nossos adversário e agora ficamos sem alguns atletas. Mas tenho certeza que isso não vai ser problema para o início do Paranaense".





