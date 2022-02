Eutrópio quer melhora ofensiva do Londrina EC no Paranaense

O 0 a 0 com o Paraná na última rodada expôs novamente a falta de poder ofensivo do Londrina até aqui na temporada. O próprio técnico Vinícius Eutrópio reclamou da falta de precisão do time na Vila Capanema. Com o empate, o LEC chegou a quatro jogos sem vencer no Campeonato Paranaense e estacionou no meio da tabela, em sexto lugar, com 11 pontos.

Em sete rodadas, o Tubarão marcou apenas seis gols, número bem abaixo dos primeiros colocados. O melhor ataque é do líder Operário, com 13 gols anotados. O Coritiba já balançou as redes dez vezes. E o Cianorte, nove. "Tem faltado um pouco mais de aprimoramento, porque qualidade nossos jogadores têm. Temos que converter este domínio em números, em três pontos", apontou Eutrópio.

Como jogou no sábado e volta a campo na quinta-feira (17), o treinador ganhou um prazo maior para preparar a equipe visando o jogo contra o União, às 20h, no estádio do Café. E um dos trabalhos mais intensos será justamente melhorar o aproveitamento ofensivo.





"Vamos procurar usar este tempo curto, mas que é importante, para colocar algo a mais neste jogo, que tem uma importância grande para nós".





