Ingressos para a partida entre Londrina EC e União estão à venda

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta segunda-feira (14) que já estão à venda os ingressos para a partida contra o Clube Esportivo União, nesta quinta-feira (17), às 20h, no estádio do Café. O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

Mais uma vez, o clube oferece a promoção do meio-ingresso para todos: a entrada custa R$ 25,00 para quem fizer a compra até o meio-dia de quinta-feira. Após esse horário, os ingressos estarão disponíveis somente nas bilheterias do estádio do Café, a partir das 17h, por R$ 30,00 cada. Na bilheteria, são aceitos apenas pagamentos em dinheiro.

Para entrar no estádio, o torcedor deve levar o comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única) contra a covid-19. Quem não se vacinou pode apresentar o resultado negativo de teste RT-PCR realizado até 72 horas antes do início da partida, ou do teste de antígenos, realizado com até 48 horas de antecedência. As regras de prevenção contra a covid-19 valem, também, para as crianças.





Após quatro jogos sem vencer, o Tubarão recebe o União buscando a reabilitação no campeonato e a reaproximação ao topo da tabela. Atualmente, o Londrina é o sexto colocado do Paranaense, com 11 pontos conquistados. Já a equipe de Francisco Beltrão (Sudoeste) ocupa a décima posição, com quatro pontos.





Confira abaixo os pontos de vendas de ingressos para a partida entre Londrina e União:

- Lojas Karilu.

Av. Celso Garcia Cid, 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 13h.

Telefone: (43) 3322-1470.





- Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

Rua Amazonas, 170. Vila Casoni.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Sábado: 8h às 12h.

Telefone: (43) 3322-9756.



- Muffato da Madre Leônia.

Av. Madre Leônia Milito, 1175, Lojas 2 e 3. Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.



- Muffato da Duque de Caxias.

Av. Duque de Caxias, 1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3037-5232.



- Muffato da Saul Elkind (Loja Estação do Esporte).

Av. Saul Elkind, 2177. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Sábado: 8h às 21h.

Domingos e feriados: 9h às 16h.

Telefone: (43) 9963-94635.





- Banca Flamengo (Mercadão do Shangri-Lá)

Rua Visconde de Mauá, 168, Sala 17. Jardim Shangri-Lá.

Telefone: (43) 3028-6923.



- Loja Oficial do LEC.

Av. Madre Leônia Milito, 1330, Loja 13.

Telefone: (43) 99102-5315 (Aceita cartão e Pix).

- Bilheteria do estádio do Café (a partir de quinta-feira, às 17h).





- Vendas online: www.meubilhete.com.