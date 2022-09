Evento da UEL reúne nomes conhecidos do futebol em novembro

O clube PSTC (Paraná Soccer Technical Center) e a UEL farão, de 2 a 5 de novembro, o evento “Clínica de Futebol: Atuação Profissional em Categorias de Base”, coordenado pelos professores Leandro Altimari, do Departamento de Educação Física, e Ariobaldo Frissel, do Departamento de Ciências do Esporte, ambos do CEFE (Centro de Educação Física e Esporte). Será um encontro que reunirá grandes nomes do esporte associados ao treinamento e formação das categorias de base.

Para Altimari, o evento foca, numa visão multiprofissional, num período sensível da formação. “O entendimento é determinante para uma formação de qualidade”, diz. Segundo ele, a palestra que sintetiza a “Clínica” é aquela sobre gestão multidisciplinar. Por isso o evento terá atividades teóricas e práticas e abordará não apenas a preparação física, mas seu monitoramento, captação de atletas, responsabilidade social, relações com imprensa, marketing e redes sociais, futebol feminino, e ainda contribuições da Fisioterapia, Psicologia e Nutrição à área, entre outros temas. Publicidade Publicidade

O evento terá palestra de abertura proferida pelo coordenador das categorias de base da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Claudio Ibrahim Vaz Leal, popularmente conhecido como Branco. Marcada para o dia 2, às 19h30, terá como tema “Gestão de Futebol das Categorias de Base no Brasil: Presente e Futuro”.

Branco começou sua carreira de jogador nas categorias de base em Bagé (RS), onde nasceu. De lá foi para o Internacional e depois Fluminense, passou pela Itália e Portugal. Pela seleção canarinho, jogou em três copas, uma delas a de 1994, vencida pelo Brasil. Após sete anos na Europa, voltou ao Brasil, atuou em alguns clubes e encerrou sua carreira novamente no Fluminense. A partir daí assumiu como coordenador das divisões de base da CBF (2003-2007) e passou por vários clubes como treinador, até retornar ao mesmo cargo na Confederação, em 2018. Publicidade Publicidade



Convidados





Além de Branco, o evento contará com outros palestrantes reconhecidos pelo trabalho com categorias de base no futebol, como o professor Antonio Carlos Gomes (aposentado pela UEL); o preparador de goleiros do Coritiba, Chris Ristow; o analista de desempenho do Internacional, Manoel Shamah; o preparador físico do Cuiabá, Luiz Fernando Silva, entre outros.

Publicidade



PSTC