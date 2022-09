Professores da UEL lançam livros sobre notícias falsas e intolerância política

As fake news e a intolerância política são dois temas centrais no debate público brasileiro neste começo da década de 20. No caso das notícias falsas, a expressão se tornou conhecida a partir da eleição vencida por Donald Trump nos EUA e da vitória em plebiscito da tese da saída do Reino Unido da União Europeia, que ficou conhecida como Brexit, ambas em 2016, não só a expressão, como as máquinas de difundir mentiras se tornaram foco das atenções, tanto na política quanto na academia. A intolerância política é outra questão importante para entender o que vem acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos anos.





Esses temas se encontram em dois livros escritos por professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e que serão lançados pela Editora Engenho das Letras, nesta terça-feira (27), a partir das 19h, no Som Tam Cozinha Asiática, no Shopping Aurora, em Londrina. “Fake news – impacto no jornalismo e na política” foi pensado e escrito a seis mãos pelos professores de Filosofia Política Clodomiro Bannwart e Elve Cenci e o jornalista e professor de Jornalismo Fábio Silveira.



Ao longo de 130 páginas, os textos trazem a preocupação tanto de compreender e delimitar o fenômeno, quanto seus reflexos em três esferas fundamentais para o debate público. As análises trazem marcas de estudos em torno da obra dos filósofos Hannah Arendt e Jürgen Habermas, ambos alemães e preocupados com questões que envolvem o debate no espaço público.





O prefácio foi escrito pelo jornalista curitibano Rogerio Galindo, do portal Plural.

