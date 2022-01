Ex-londrinenses são apostas do Maringá no Paranaense

A rivalidade entre as cidades de Londrina e Maringá estará em campo novamente no domingo (23), quando LEC e Maringá FC se encontram no estádio do Café, às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. E para apimentar ainda mais o confronto, o time da Cidade Canção aposta em vários ex-londrinenses para começar com o pé direito o Estadual.



Entre os 16 reforços que o clube contratou para a temporada, o principal deles é o meia Matheus Bianqui, que teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos com o Tubarão. Na comissão técnica, além do auxiliar Silvinho Canuto, o Maringá tem outros três profissionais que recentemente trabalharam no Alviceleste.



Apenas sétimo colocado no último Paranaense, o Maringá quer fazer uma boa campanha para garantir calendário nacional em 2023. O time começou a preparação ainda em dezembro e realizou seis jogos-treinos, entre eles contra o FC Cascavel e Cianorte, rivais do Estadual. Não perdeu nenhum amistoso e no fim de semana venceu o Marília por 2 a 0. O último reforço apresentado foi o atacante Felipe Saraiva, 23 anos, com passagens pela Ponte Preta e Avaí.





"Estou muito satisfeito com o elenco montado, temos mais atletas importantes chegando, quero uma disputa sadia por posição e tenho certeza de que faremos um ótimo campeonato para buscar nossos objetivos”, afirmou o técnico Jorge Castilho, ao site oficial do clube.





