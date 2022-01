Londrina estreia contra o Ceilândia na Copa do Brasil

O Londrina vai enfrentar o Ceilândia (DF) na primeira fase da Copa do Brasil. O sorteio dos duelos que abrem a competição aconteceu na tarde desta segunda-feira (17) na sede da CBF.



As datas e os horários dos 40 jogos da fase inicial ainda não foram definidos. A CBF reservou os dias 23 e 24 de fevereiro e dois e três de março para o início da competição.



O Londrina ficou na chave quatro e o duelo único com o Ceilândia será no Distrito Federal, em razão da posição do time candango no ranking da CBF. O LEC joga pelo empate para avançar. Se chegar à segunda fase, o Tubarão vai encarar o vencedor do confronto entre URT (MG) e Avaí. Também através de sorteio, a CBF definiu que quem passar entre Londrina e Ceilândia jogará a segunda fase fora de casa. Neste caso, se houver empate, a definição vai para os pênaltis.







Londrina e Ceilândia se enfrentaram em um mata-mata do Campeonato Brasileiro da série C em 2005. Na ocasião, a equipe do Distrito Federal levou a melhor e se classificou.







