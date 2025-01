Executivo explica Corinthians zerado no mercado: 'analisar com mais calma'

O Corinthians ainda não contratou nesta janela, mas o cenário não preocupa o executivo de futebol Fabinho Soldado. Ele explicou que a prioridade do Alvinegro era resolver situações de jogadores que estavam com contrato vencendo e não descartou a chegada de reforços.





"Tínhamos alguns atletas que estavam com questões de contrato vencendo, outros precisavam de ajustes. Você mexe com a folha, com o financeiro. Estávamos preocupados com isso e em dar tranquilidade para os atletas que estavam. Vamos analisar com mais calma as oportunidades que podem acontecer ao longo do caminho", disse Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, ao PoropoPOD.





"Não vou dizer que não vamos contratar, claro que analisamos as carências do elenco, mas o torcedor pode ficar tranquilo. Você olha para cada posição e se sente tranquilo. Estamos dando uma oportunidade para o [Léo] Maná, que é um menino da base. Conhece o clube, tem boa técnica e terá oportunidade no Paulista. Outros atletas que terminaram a temporada com pouca minutagem também terão oportunidades. Vamos com calma, até para não trazer jogador sem que traga algo para a equipe."





Fabinho Soldado detalhou ainda a transferência de Fagner para o Cruzeiro: "Quando você termina uma temporada, você conversa com o treinador e com a comissão para ter uma ideia de jogadores que serão mais ou menos utilizados. Não há mistério, todas as partes se entenderam bem. [...] Ele tem contrato com a gente até o fim de 2026, mas a conversa foi de uma forma tranquila. Desejamos toda a sorte a ele".





O CORINTHIANS NO MERCADO DA BOLA





O clube renovou com Romero, Breno Bidon, André Carrillo e Maycon. Além disso, o clube acertou a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza -que estava emprestado na última temporada- e do zagueiro Cacá, que pertencia ao Tokushima Vortis (JAP). Já o zagueiro João Pedro voltou ao clube paulista após empréstimo ao Ceará.





Por outro lado, quatro jogadores deixaram o Corinthians nesta janela: Fagner (Cruzeiro), Pedro Henrique (Ceará), Roni (Mirassol) e Ruan Oliveira (Metropolitano SC).