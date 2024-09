Fabrício Bruno, do Flamengo, é convocado para a seleção brasileira

O zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira. Ele é o substituto de Eder Militão na lista para o jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa 2026.



A CBF anunciou a convocação do jogador na noite deste sábado (7). Ele é esperado no treino deste domingo, no CT do Caju, em Curitiba.

Fabrício Bruno já tinha sido chamado por Dorival Júnior nos amistosos de março e foi titular contra Inglaterra e Espanha.



A seleção vai enfrentar o Paraguai na terça-feira (10), em Assunção.



Na sexta-feira, o Brasil venceu o Equador, por 1 a 0 e pulou para quarto na classificação das Eliminatórias.