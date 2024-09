Londrina EC perde de virada para a Ferroviária e Série B fica mais distante

O Londrina foi derrotado por 3 a 2 pela Ferroviária na noite deste sábado, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e ficou mais distante da briga para voltar à Série B em 2025.





Foi o segundo revés consecutivo do Tubarão no quadrangular decisivo pelo grupo C. Antes, perdeu por 3 a 2 para o Athletic no estádio do Café.

No outro jogo deste sábado, Athletic Ypiranga ficaram no zero a zero em São João del Rey. Ferroviária e Athletic lideram o grupo com 4 pontos, seguidos de Ypiranga com 2 e o LEC sem nenhum ponto.





O LEC volta a campo no próximo sábado (14), no estádio do Café, às 16h30, para enfrentar o Ypiranga. Ferroviária e Athletic jogam na segunda (16), às 20h.

VEJA COMO FOI O JOGO NA FOLHA DE LONDRINA.