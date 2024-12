Felipe Anderson não empolga e pode virar coadjuvante no Palmeiras de 2025

Principal reforço de 2024, Felipe Anderson pode ter um 2025 como coadjuvante no Palmeiras.





Atacante não conseguiu jogar o que todos esperavam. A contratação de Felipe Anderson foi muito celebrada pela torcida, que estava carente de um reforço de peso -o Palmeiras superou a Juventus para fechar com o jogador. Mas em 24 jogos na temporada, Felipe só marcou dois gols e deu duas assistências.





Palmeiras investiu pesado em concorrência para Felipe Anderson. O time contratou Facundo Torres e deve fechar com Paulinho. O investimento será de quase quase 30 milhões de euros (cerca de R$ 185 milhões na cotação atual) na dupla.





Ambos podem atuar na ponta-esquerda, onde Felipe jogou nesta temporada.





Torcida perdeu a paciência com Felipe Anderson durante o ano. Na derrota por 3 a 1 contra o Botafogo no Allianz Parque, no jogo que decidiu o Brasileirão, Felipe foi substituído na volta do intervalo. No final do 1º tempo, o jogador ouvia muitas vaias da torcida toda vez que pegava na bola.





Felipe pode voltar a jogar em posição favorita no meio da temporada. Estêvão completa sua transferência para o Chelsea após o Super Mundial de Clubes e vai deixar uma lacuna na ponta-direita, onde Felipe brilhou pela Lazio durante muitos anos.





Temporada completa de Felipe Anderson é a aposta da diretoria por sucesso. A diretoria do Palmeiras não se preocupa com o baixo desempenho do jogador nos primeiros seis meses de clube. Ele chegou no meio da temporada sem a melhor preparação possível, e agora vai ter essa chance para o ano que vem.